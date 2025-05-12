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В МИД назвали истеричной реакцию Зеленского на предложение Путина

Посол Мирошник: Зеленский должен выразить позицию по переговорам действиями
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и его «кураторы» должны выразить свою позицию по предложению президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле не словами, а действием. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он заявил, что пока рано говорить о каких-то договоренностях. Владимир Путин уже ранее озвучил позицию Москвы, указал посол.

«Предложение сделано, поэтому сейчас мяч на той стороне. Мы ждем реакции с той стороны, со стороны спонсоров, со стороны кураторов, со стороны самого Зеленского. Эта позиция должна быть выражена не только в словах, какой-то истеричной риторике, а в действиях», — сказал Мирошник.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что подготовка прямых переговоров между российским и украинским лидерами «велась и ведется», в том числе с активным участием США.

Ранее в США заявили об очень сильном положении Путина на переговорах.

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