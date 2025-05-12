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В США заявили об очень сильном положении Путина на переговорах

Экс-советник Болтон: Путин находится в очень сильном положении на переговорах
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин, несмотря на все санкции против его страны, все еще находится в очень сильном положении по переговорам на Украине. Его слова приводит The Hill.

Он заявил, что несмотря на «страдания» России от экономических санкций, Владимир Путин по-прежнему находится в «очень сильном политическом положении».

«Но по мере того, как эта война затягивается, я думаю, его позиция действительно слабеет. Реальный вопрос в том, произойдет ли это усилиями Соединенных Штатов и усилиями Европы по достижению прекращения огня между Украиной и Россией», — сказал эксперт.

По мнению Болтона, российский лидер «уже получил много уступок» и намерен удержать территорию, которую контролируют ВС РФ.

До этого политолог Марк Галеотти заявил, что парад Победы в Москве 9 мая «прошел без сучка и задоринки» при поддержке иностранных лидеров и стал триумфом для президента России Владимира Путина.

Ранее в Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина.

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