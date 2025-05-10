Британский премьер обещал усилить помощь Украине при отказе РФ от прекращения огня

Великобритания и США усилят военную помощь Украине, а также санкции в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, передает УНИАН.

«Несмотря на многочисленные предложения и призывы, он [президент РФ Владимир Путин] все равно хочет каких-то условий и вместо прекращения огня организовал военный парад. Если Путин серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать. Великобритания и США усилят военную помощь Украине, если Путин откажется прекратить огонь», — цитирует агентство Стармера.

9 мая агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что страны — члены ЕС и США завершают разработку предложения о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Документ предусматривает введение новых санкций против Москвы, если она откажется от перемирия. При этом ожидается, что план будет окончательно согласован во время встречи так называемой «коалиции желающих» в Киеве.

10 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести новые жесткие санкции против РФ, если она откажется соблюдать перемирие.

Ранее Макрон раскрыл, зачем лидеры ЕС прибыли в Киев.