ЕС готовит санкции против России

Корнелиус: ЕС введет санкции против РФ, если 13 мая не будет перемирия с Киевом

Правительство Германии в координации с партнерами из Европейского союза начнет подготовку дополнительных санкций в отношении Российской Федерации в случае, если к концу 12 мая на Украине не будет достигнуто прекращение огня. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, передает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, значит ли это, что когда 12 мая подойдет к концу, ЕС начнет готовить санкции, Корнелиус ответил утвердительно.

«Именно так. По окончании сегодняшнего дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников», -— сказал политик.

По его словам, параллельно с переговорами в Стамбуле будет подготовлен 17-й пакет санкций в Брюсселе.

7 мая агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен включить в 17-й пакет санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам Евросоюза, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в США раскрыли стратегию Зеленского в мирных переговорах.