Политолог Скачко: слова Зеленского о встрече с Путиным в Турции не имеют смысла

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле не имеет смысла, поскольку Киев не отменяет запрет на диалог с руководством РФ. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов — европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», — сказал эксперт.

Он добавил, что Киев на сегодняшний день лишь «истерично пытается» выглядеть лучше Москвы.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Европе заявили, что встреча в Стамбуле не будет иметь смысла при одном условии.