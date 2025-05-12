В Европе заявили, что встреча в Стамбуле не будет иметь смысла при одном условии

Глава МИД Альбарес: встреча в Турции не имеет смысла, если будет затягивать время

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что встреча России и Украины в Стамбуле не будет иметь смысла, если она является способом «затягивать время». Его слова приводит The Guardian.

Он заявил, что Украина и европейцы хотят мира, и теперь «ответ за Россией и Владимиром Путиным». Глава МИД Испании указал, что перемирие не должно быть самоцелью, а встреча в Турции должна пройти при условии, что она будет «первым шагом на пути к справедливому и длительному миру».

«Если это лишь способ затянуть время и отложить решение проблемы, то это бессмысленно», — сказал Альбарес.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее посол Британии дал совет Трампу в отношении России.