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В Госдуме оценили шансы на встречу Путина с Зеленским в Стамбуле

Депутат Чепа усомнился, что Путин полетит в Стамбул на встречу с Зеленским
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РИА Новости/AP

На российско-украинских переговорах в Стамбуле основной темой станет обсуждение условий перемирия, которые Киев не сможет нарушить, как уже многократно делал, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с НСН он назвал условия для контроля соблюдения режима перемирия основными в подготовке к подписанию мирного соглашения, а также усомнился, что президент РФ Владимир Путин полетит лично на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мне кажется, что сам Владимир Владимирович на встречу с Зеленским не полетит. Зеленский уже бравирует, говорит о своей готовности, потому что другого выхода у него просто нет. Все предыдущие договоренности и перемирия нарушались Украиной тысячи раз», — заявил Чепа.

Подобные действия киевских властей раздражают США и другие страны, считает он. Поэтому сейчас, по его мнению, наиболее важно добиться того, чтобы режим перемирия выполнялся украинской стороной — нужно обсудить, как это будет контролироваться. Только в случае соблюдения договоренностей можно будет продвигаться далее — к мирному соглашению, убежден Чепа.

В большей степени дальнейшие события и поведение Киева зависят от США, а также Франции и Британии, выступающих в роли «кураторов» Зеленского, считает парламентарий. Он подчеркнул важность того, чтобы не только Украина, но и ее партнеры согласились пойти на гарантии выполнения соглашения. Причем позиция США в этом вопросе может быть отлична от других стран-участниц НАТО, предупредил он.

«Зеленский готов служить всем, кто платит, пока он пытается играть со всеми сторонами», — заключил депутат.

Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Накануне Дональд Трамп призвал Украину приехать на переговоры в Турцию вне зависимости от позиции РФ по поводу немедленного прекращения огня — Зеленский согласился и заявил, что намерен лично встретиться с Владимиром Путиным для решения конфликта. Специалисты, однако, считают, что украинский лидер будет искать способ отказаться от переговоров, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали условие достижения прекращения огня на Украине.

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