В Кремле назвали условие достижения прекращения огня на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для достижения прекращения огня на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева. Его слова передает РИА Новости.

«Вам нужно вести ... прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня. Упрощенный подход к прекращению огня неприемлем», — подчеркнул Песков.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев стремится к справедливому и прочному миру и готов к любым форматам переговоров.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Кнайсль назвала переговоры с Москвой единственным решением для Киева.