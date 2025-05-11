Кнайсль: переговоры с РФ являются единственным компромиссным решением для Киева

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Киев должен пойти на компромисс в виде прямых переговоров с Москвой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сложилась динамика, которая положительна для российских Вооруженных сил и негативна для украинских», — сказала она.

По ее словам, Украине «придется найти определенный компромисс».

«И этот компромисс я вижу только в прямых переговорах, где высокопоставленные военные смогут обсуждать вопросы вместе с дипломатами, говорящими скорее о политическом контексте», — заявила она.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Ранее Трамп сообщил, что начал сомневаться в сделке Украины с Россией.