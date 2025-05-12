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В Турции рассказали о подготовке к переговорам между Россией и Турцией

РИА: Турция ждет конкретики от сторон по возможным переговорам по Украине
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Александр Кряжев/РИА Новости

Турция ждет от России и Украины конкретики по инициативе о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил в интервью РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, пока нет какой-то конкретики, ожидается техническая готовность сторон к переговорам. Источник добавил, что Турция не ставила перед собой каких-либо дедлайнов по срокам организации переговоров.

Также собеседник агентства подчеркнул, что двери Турции всегда открыты для решения российско-украинского конфликта.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее Словения предложила свою территорию для российско-украинских переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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