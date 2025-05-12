Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Словения предложила свою территорию для российско-украинских переговоров

Премьер Словении Голоб предложил провести в стране переговоры РФ и Украины
close
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Словении Роберт Голоб предложил провести на территории его страны прямые переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Слова премьера приводит пресс-служба словенского правительства, передает ТАСС.

Политик отметил, что Словения «была бы удостоена чести», если бы Москва и Киев приняли приглашение провести мирные переговоры на ее территории — «в духе внешнеполитической приверженности миру, которой словенское государство следовало с момента обретения независимости» в 1991 году.

Голоб также сравнил возможность для проведения переговоров в Словении с первой встречей президента России Владимира Путина с американским президентом Джорджем Бушем — младшим, прошедшей в Словении в 2001 году.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в США раскрыли стратегию Зеленского в мирных переговорах.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами