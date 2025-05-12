Словения предложила свою территорию для российско-украинских переговоров

Премьер-министр Словении Роберт Голоб предложил провести на территории его страны прямые переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Слова премьера приводит пресс-служба словенского правительства, передает ТАСС.

Политик отметил, что Словения «была бы удостоена чести», если бы Москва и Киев приняли приглашение провести мирные переговоры на ее территории — «в духе внешнеполитической приверженности миру, которой словенское государство следовало с момента обретения независимости» в 1991 году.

Голоб также сравнил возможность для проведения переговоров в Словении с первой встречей президента России Владимира Путина с американским президентом Джорджем Бушем — младшим, прошедшей в Словении в 2001 году.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение России президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в США раскрыли стратегию Зеленского в мирных переговорах.