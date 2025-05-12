Кошкович указал на лицемерие Зеленского после его требования к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал лицемерие после своего требования к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом написал в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя пост Зеленского о том, что он будет ждать Путина в Турции.

«Зеленский утверждает, что украинское законодательство не позволяет ему признавать территориальные изменения. Украинское законодательство также не позволяет ему вести переговоры с Путиным. Никого не волнует украинское законодательство. Даже его самого», — написал Кошкович.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Турции предостерегли Украину от отказа вести переговоры с Россией в Стамбуле.