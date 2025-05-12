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Рубио назвал главный приоритет США по Украине

Рубио назвал главным приоритетом США по Украине немедленное прекращение огня
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Nathan Howard/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, в ходе которого назвал прекращение огня и завершение конфликта главным приоритетом администрации Соединенных Штатов по урегулированию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Там заявили, что во время беседы Рубио подтвердил позицию Вашингтона в отношении российского-украинского конфликта.

«Нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — сказано в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

В ответ на это российское предложение президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня.

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.

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