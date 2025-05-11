Политик Меттан: Украину ждет поражение при отказе от переговоров с РФ в Турции

Украину ждет поражение на поле боя, если власти страны откажутся от переговоров с Россией в Турции. Об этом заявил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в беседе с РИА Новости.

«Посмотрим, сумеют ли украинцы ухватиться за эту протянутую руку или они будут упорствовать в своем желании продолжать боевые действия до своего полного поражения на поле боя», — отметил он.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники сделают все, чтобы избежать начала реальных переговоров с Москвой.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вскоре после этого Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подробно обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. В Кремле сообщили, что Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что срыв переговоров в Стамбуле станет восхождением Киева на эшафот.