Российская Федерация не является врагом Великобритании. Об этом заявил лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети Х (бывший Twitter), комментируя заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о введении новых санкций против России для давления на президента Владимира Путина.

«Россия нам не враг», — подчеркнул Кертен.

Накануне Стармер заявил, что Великобритания и США усилят военную помощь Украине, а также санкции в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня. По его словам, если Путин «серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осудил попытки давления на Россию с целью принуждения к перемирию посредством санкционных угроз. По словам Медведева, «Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев для обсуждения мира, но вместо этого стали извергать угрозы в адрес России: либо перемирие, которое позволит перегруппироваться бандеровским формированиям, либо новые санкции».

«Неужели они считают это разумным?» — задался вопросом зампред Совбеза.

Киев стал местом встречи так называемой «коалиции желающих» в субботу, 10 мая. В украинскую столицу прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск. После завершения встречи глава министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня сроком не менее 30 дней, начиная с понедельника.

Ранее Макрон пригрозил России новыми санкциями.