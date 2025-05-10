DPA: Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев на встречу с Зеленским

Главы Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер отправили с Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что на встречу с Зеленским также прибудет премьер-министр Польши Дональд Туск. Политики обсудят вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Кроме того, в совместного заявлении они поддержали призыв американского президента Дональда Трампа о безоговорочном 30-дневном перемирии на Украине.

По их словам, перемирие должно «создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».

До этого Мерц говорил о надежде на достижение соглашения о прекращении огня на Украине.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что коалиция стран, поддерживающих Украину, заявила о возможности достижения временного прекращения огня уже в ближайшие выходные.

Ранее на Западе назвали президента Финляндии Стубба вассалом США.