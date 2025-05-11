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Спецпосланник Трампа оценил предложение Путина о переговорах с Украиной

Спецпосланник Келлог: переговоры с Киевом должны следовать после остановки огня
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Sarah Silbiger/Global Look Press

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил мнение, что приоритетом в решении ситуации на Украине является достижение прекращения огня, и только после этого следует приступать к мирным переговорам. Свою позицию он озвучил в социальной сети X.

«Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот», — написал дипломат.

11 мая Владимир Путин выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, подчеркнув отсутствие каких-либо предварительных условий. Российский президент заявил о готовности Москвы к диалогу, добавив, что ожидает ответа от Киева и его западных союзников. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

После этого в Турции заявили, что Стамбул готов принять переговорные делегации, как только стороны будут готовы.

Ранее в США отреагировали на предложение Путина по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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