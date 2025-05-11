Песков: Путин делает все для мирного урегулирования конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ABC News, что Москва делает все возможное, чтобы урегулировать конфликт с Киевом дипломатическим путем.

»Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», — сказал представитель Кремля.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О высказанной до этого инициативе США, Евросоюза и Украины о 30-дневном прекращении огня с 12 мая Россия обещала подумать, но пока не сообщила о своем решении.

В ответ на предложение Путина его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам, но только после полной остановки боевых действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого напомнила, что Москва планирует сначала уладить первопричины конфликта, а только затем завершать военные действия. Американский президент Дональд Трамп публично не встал на сторону России или Украины, пообещав продолжить работу по урегулированию кризиса.

Ранее канцлер Германии счел недостаточным предложение Путина по Украине.