В Индии обсудили ситуацию на границе с Пакистаном

Начштаба ВС Индии Двиведи обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном

Начальник штаба армии Индии генерал Упендра Двиведи обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном. Об этом сообщает пресс-служба армии Индии, передает РИА Новости.

«Начальник штаба предоставил военным все полномочия по противодействию любому нарушению договоренности, достигнутой в ходе переговоров генеральных директоров военных операций от 10 мая», — говорится в сообщении.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.