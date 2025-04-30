Эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан осознают, что эскалация конфликта может перерасти в ядерную войну, поэтому вероятность применения оружия массового уничтожения крайне мала. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Абзац» высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что стороны смогут договориться о мирном урегулировании при участии России и Китая.

«Отдельные перестрелки между Индией и Пакистаном возможны, но до масштабных боевых действий не дойдет. В пакистанской военной стратегии записано, что при определенных условиях может быть нанесен ядерный удар. <...> Начнется ядерный конфликт, стороны это понимают и на сегодняшний день к этому не готовы», — считает специалист.

Он добавил, что Китай имеет большое влияние на Пакистан, в то время как у России хорошие отношения с Индией.

22 апреля на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф позднее заявил, что военное вторжение Индии в его страну неизбежно.