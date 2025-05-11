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В Совфеде заявили о попытке Зеленского обмануть Россию

Сенатор Джабаров: Зеленский хочет обмануть Россию предложением о перемирии
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается обмануть Россию предложением о прекращении огня. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ТАСС.

«Предварительное условие о перемирии [от Зеленского] говорит о том, что нас пытаются обмануть», — отметил он.

Джабаров обратил внимание на то, что уже было три перемирия, которые Украина нарушила. Сенатор подчеркнул, что прекращение огня необходимо Киеву для того, чтобы пополнить арсеналы и остановить наступление российских войск.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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