МИД Пакистана оценил возможные последствия при эскалации с Индией

Исламабад осознает последствия дальнейшей эскалации с Нью-Дели в отношениях между двумя ядерными странами. Об этом заявило министерство иностранных дел Пакистана на своем сайте.

«Он [Пакистан] осознает катастрофические последствия дальнейшей эскалации в отношениях между двумя ядерными государствами; это абсолютно немыслимо», — говорится в заявлении.

В дипведомстве подчеркнули, что идти по этому «опасному пути» чревато катастрофическими последствиями для всего региона и за его пределами. Такого подхода следует избегать, отметили в МИД Пакистана.

Все элементы национальной власти по-прежнему привержены обеспечению суверенитета и территориальной целостности Пакистана, добавили в дипведомстве.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.