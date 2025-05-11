Ермак назвал условие для переговоров России и Украины

Ермак: Украина пойдет на переговоры, если Россия согласится на прекращение огня

Киев пойдет на переговоры в том случае, если Москва согласится на прекращение огня с 12 мая. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну», — отметил он.

Незадолго до этого аналогичное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали выгоду для Зеленского при затягивании конфликта.