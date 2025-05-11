Эксперт заявил, что возможность мира на Украине зависит от Зеленского

Политолог Сезер: возможность мира на Украине зависит от самостоятельности Киева

Способность украинских властей действовать самостоятельно станет решающим фактором, который определит, откроется ли путь к миру на Украине, считает турецкий политолог, экс-торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Как нам известно, (президент Украины Владимир) Зеленский находится под влиянием Запада, действует согласно директивам европейских лидеров. <...> Путь к миру может вновь открыться <...>, если Зеленский примет решение самостоятельно», — сказал эксперт.

11 мая Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский с предложением Путина согласился, но потребовал от Москвы сначала одобрить 30-дневное перемирие.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил по итогам встречи Зеленского с европейскими лидерами, что Киев готов к 30-дневному перемирию, начиная с 12 мая. До этого руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Москве санкциями в случае отказа от прекращения огня.

Ранее на Украине предложили США три варианта действий после идеи Путина по переговорам.