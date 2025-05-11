На Украине предложили США три варианта действий после идеи Путина по переговорам

«Страна»: у США есть три варианта после предложения Путина о переговорах

США могут надавить на Россию и ввести санкции, продолжить призывать к немедленному перемирию, либо согласиться с инициативой Москвы по прямым переговорам РФ и Украины. Так видит украинское издание «Страна» варианты действий Соединенных Штатов после мирной инициативы Москвы.

«В целом, перед Вашингтоном сейчас стоит выбор из трех вариантов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Штаты могут оказать «жесткое давление на Путина», обвинив его в отказе от прекращения огня и «ввести жесточайшие санкции».

Вместе с тем Вашингтон может выбрать вариант продолжать призывать к немедленному перемирию, однако сильных мер воздействия против РФ не предпринимать.

Наконец, США могут побудить Украину согласиться на идею Путина о прямых переговорах в Стамбуле.

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе. О чем говорил президент в необычном ночном выступлении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.