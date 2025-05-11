Эксперт объяснил, почему Европа и Украина откажутся от прямых переговоров

Брюссель и Киев откажутся от предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах, потому что им невыгодна демилитаризация Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, России сегодня выгодно продолжить прерванные в марте 2022 года переговоры по Украине, так как тогда был зафиксирован важный для Москвы принцип демилитаризации Украины. Речь идет, среди прочего, об ограничении численности вооруженных сил.

«На этом принципе Демилитаризации Украины Россия настаивает как на важнейшем условии мира. А партия войны в Европе и украинский режим этот принцип отрицают вообще. Поэтому они, я думаю, отвергнут предложение Путина», — подчеркнул он.

Европа и Украина на этом фоне, считает Марков, будут требовать полного перемирия как условия переговоров.

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе. О чем говорил президент в необычном ночном выступлении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о блестящем маневре Путина по Украине.