В Анкаре не раскрыли время планируемого разговора Эрдогана и Путина

Точное время планируемых переговоров президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по теме урегулирования на Украине еще неизвестно. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Нет такой точной информации», — сказал собеседник агентства.

Глава российского государства заявлял, что обсудит с Эрдоганом возможность провести в Турции переговоры с Украиной. Президент РФ также предложил Украине, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры — без всяких предварительных условий15 мая, в Стамбуле.

9 мая президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву.

В тот же день новый канцлер Германии Мерц заявил, что 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной могут согласовать уже в эти выходные. По мнению немецкого политика, существует «большая вероятность» продления объявленного РФ трехдневного перемирия на месяц. Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Россия обещала подумать, а в ночь на 11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле.

Ранее в ЕС понадеялись, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против России.