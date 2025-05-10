Британия призывает к снижению напряженности на границе Индии и Пакистана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство страны активно работает над деэскалацией конфликта на границе Индии и Пакистана. В интервью телеканалу Sky News он сообщил, что Лондон в течение нескольких дней ведет переговоры с обеими сторонами, стремясь снизить напряженность в регионе.

«Министр иностранных дел взаимодействует с коллегами из Индии и Пакистана. Мы приветствуем достигнутую договорённость о прекращении огня, но важно, чтобы это перемирие стало прочным и долгосрочным», — подчеркнул Стармер.

Он также выразил серьезную озабоченность в связи с резким обострением отношений между соседними государствами, назвав ситуацию «крайне тревожной».

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индия обвинила Пакистан в срыве соглашения о прекращении огня.