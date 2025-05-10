Путин охарактеризовал отношения РФ и Зимбабве

Зимбабве является надежным партнером РФ в Африке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

В субботу, 10 мая, глава государства проводит переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Встреча проходит в московском Кремле.

«Зимбабве — наш надежный партнер на африканском континенте», — сказал Путин.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что глава государства 10 мая проведет переговоры с рядом зарубежных коллег, прилетевших в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У российского лидера были запланированы встречи с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, а также президентами Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии.

К текущему моменту Владимир Путин успел пообщаться с То Ламом. Во время беседы президент РФ поблагодарил вьетнамского политика за участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Также он рассказал, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя государствами вырос на 20%, и назвал хорошими такие показатели.

Ранее президент Зимбабве оценил отношение африканских стран к РФ.