Путин оценил динамику товарооборота между Россией и Вьетнамом

Путин: товарооборот России и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%

Товарооборот России и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время переговоров с генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, передает РИА Новости.

«В прошлом году товарооборот вырос на 20%, это хороший показатель», — сказал российский президент.

То Лам прибыл в Кремль для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. 10 мая То Ламу присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Лам также провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее стало известно, что Вьетнам и Россия подпишут более 20 соглашений.