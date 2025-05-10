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В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с иностранными гостями

Ушаков: Путин продолжит встречи с прибывшими в Москву иностранными гостями
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 10 мая проведет переговоры с генеральным секретарем Компартии Вьетнама То Ламом в рамках официального визита второго в Москву. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, сначала лидеры стран побеседуют в узком кругу, затем состоятся расширенные переговоры с участием делегаций. По итогам визита планируется подписать ряд соглашений и принять совместную декларацию о развитии стратегического партнерства. Путин уже встречался с То Ламом в Ханое в июне прошлого года.

Также в течение дня у президента запланировано несколько двусторонних встреч с зарубежными лидерами, прибывшими на мероприятия в честь 80-летия Победы. В частности, он пообщается с президентами Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии. Ушаков отметил, что президент Лаоса не смог прибыть из-за болезни.

Помощник президента обратил внимание, что особенно важной станет беседа с лидером Палестины Махмудом Аббасом на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле объяснили позицию России по дипломатии в урегулировании на Украине.

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