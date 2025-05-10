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В России отреагировали на прекращение огня между Индией и Пакистаном

Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал прекращение огня между Индией и Пакистаном
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Faisal Bashir/Global Look Press

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о прекращении огня между Индией и Пакистаном. Свой пост он опубликовал в Х.

«Миротворчество в действии», — написал он, прикрепив к публикации скриншот с заявлением Трампа.

Незадолго до этого американский лидер написал о прекращении огня в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Государственный секретарь США Марко Рубио также сообщил, что Индия и Пакистан договорились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую».

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе.

Ранее в Пакистане высказались об урегулировании конфликта с Индией.

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Конфликт Индии и Пакистана
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