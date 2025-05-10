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Госсекретарь США заявил о согласии Индии и Пакистана начать переговоры

Рубио: Индия и Пакистан договорились начать переговоры на нейтральной территории
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Julien de Rosa/Pool/AP

Индия и Пакистан договорились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории. Об этом в соцсети X написал государственный секретарь США Марко Рубио.

«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились немедленно прекратить огонь и начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории», — написал он.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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