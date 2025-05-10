В Пакистане высказались об урегулировании конфликта с Индией

Пакистан рассмотрит возможность урегулирования конфликта, если Индия остановится. Об этом в интервью телеканалу Geo заявил первый заместитель премьера, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

«Пакистан всегда хотел мира, и если Индия остановится сейчас, мы также рассмотрим возможность мира. <...> Мы искренне хотим мира, потому что наша цель — не разрушение и пустая трата денег, а отсутствие гегемонии какой-либо страны, которую мы продемонстрировали», — сказал он.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.