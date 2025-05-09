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В Индии приостановлена работа более 30 аэропортов

Times of India: Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая
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Shutterstock

Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая, пишет газета Times of India со ссылкой на главное управление гражданской авиации.

«Тридцать два аэропорта будут оставаться временно закрытыми для гражданских полетов до 5:29 (7:59 мск) 15 мая», — говорится в публикации.

Отмечается, что ограничения введены в аэропортах Адхампур, Амбалу, Амритсар, Авантипур, Батинда, Бхудж, Биканер, Чандигарх, Халвара, Хиндон и Джамму.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию «Синдур», атаковав несколько объектов «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана. Исламабад нанес ответные удары.

Отношения двух стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.

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