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Путин поблагодарил То Лама за визит в Москву на День Победы

Путин поблагодарил То Лама за участие Вьетнама в мероприятиях Дня Победы
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил благодарность генсеку ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу за решение присоединиться к мероприятиям, посвященным 80-летию Победы. Об этом сообщает ТАСС.

То Лам 10 мая прибыл в Кремль для проведения переговоров с российским лидером.

До этого вьетнамскому политику присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Он надел бордовую мантию и квадратную академическую шапочку.

То Лам находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. Позже представитель Вьетнама встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и министром экономического развития России Максимом Решетниковым, а также со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее генсекретарь Вьетнама провел встречу с российскими студентами в Москве.

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