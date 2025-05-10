Фицо назвал честью возможность приехать в Москву на Парад Победы

Фицо заявил, что приехал в Москву на Парад Победы без сомнений

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что воспринял приглашение на Парад Победы в Москве как большую честь, несмотря на возможные препятствия в организации поездки. В ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, Фицо отметил, что не сомневался в необходимости участия в мероприятии, посвященном 80-летию Победы.

«У меня не было никакой дилеммы после того, как я получил приглашение на празднование 80-летия Дня Победы. Для меня это было честью, и я с удовольствием принял это приглашение», — заявил Фицо в беседе с Путиным.

Словацкий премьер выразил благодарность российскому лидеру за гостеприимство, оказанное Москвой в отношении делегации из Словакии.

Помимо этого, Фицо рассказал, что из-за запрета на полет его самолета над Прибалтикой рассматривался вариант поездки в Москву на автомобиле через территорию Белоруссии. Однако, в связи с ограничениями, делегации пришлось изменить маршрут, что увеличило время в пути с двух до шести часов. В результате, они летели через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению.

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы.