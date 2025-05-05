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Политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном

Политолог Подлесный: конфликт между Индией и Пакистаном выгоден Британии
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Danish Ismail/Reuters

Выгодоприобретателем конфликта между Индией и Пакистаном является Лондон. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Геннадий Подлесный, отметив, что Нью-Дели обладает собственным вооружением, в то время как Исламабад зависит от поставок из-за рубежа.

Эксперт напомнил, что Британия разделила территорию, которую сейчас занимают Индия и Пакистан, чтобы вызвать постоянные конфликты между этими странами.

По его словам, с проблемами на границе два государства сталкиваются уже несколько десятилетий. Это вынуждает их постоянно поддерживать свои вооруженные силы в боеготовности.

«Сейчас как раз мы находимся на том этапе, когда войны выгодны тем государствам, которые могут их начинать через каких-то своих прокси и на этом зарабатывать», — сказал Подлесный.

При этом наличие ядерного оружия у обеих стран предотвращает эскалацию конфликта, поэтому он будет постепенно затухать, добавил он.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад располагает достоверной информацией о том, что Нью-Дели, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее Песков рассказал, следят ли в Кремле за ситуацией на границе Индии и Пакистана.

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