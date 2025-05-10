В Кремле осудили атаку ВСУ на Белгород

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака ВСУ по администрации Белгорода с использованием БПЛА показывает намерение Киева соблюдать перемирие. Его слова передает Life.ru.
По его словам, в результате атаки ранение мог получить заместитель губернатора Белгородской области.
«Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — поделился Песков.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников девять населенных пунктов .
Гладков добавил, что также украинские войска атаковали с помощью беспилотника фермерское хозяйство в селе Бочковка. В городе Валуйки, по данным губернатора, в результате детонации дрона загорелся камыш. Еще один аппарат ударил по грузовому автомобилю, добавил глава региона.
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