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В Кремле осудили атаку ВСУ на Белгород

Песков: атака БПЛА на Белгород показывает, как Киев соблюдает перемирие
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Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака ВСУ по администрации Белгорода с использованием БПЛА показывает намерение Киева соблюдать перемирие. Его слова передает Life.ru.

По его словам, в результате атаки ранение мог получить заместитель губернатора Белгородской области.

«Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — поделился Песков.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников девять населенных пунктов .

Гладков добавил, что также украинские войска атаковали с помощью беспилотника фермерское хозяйство в селе Бочковка. В городе Валуйки, по данным губернатора, в результате детонации дрона загорелся камыш. Еще один аппарат ударил по грузовому автомобилю, добавил глава региона.

Президент США Дональд Трамп потребовал от обеих сторон российско-украинского конфликта работать над завершением конфликта.

Ранее в Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине.

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