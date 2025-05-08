В Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине

Дальнейшие действия Москвы по урегулированию ситуации на Украине во многом определятся результатами трехдневного перемирия. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о влиянии позиции Киева на готовность РФ к прямым переговорам без предварительных условий.

«Давайте дождемся окончания перемирия. От этого будет зависеть множество факторов, включая наши следующие шаги», — подчеркнул Ушаков.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил временное перемирие на период празднования Дня Победы. По указу главы государства, все боевые действия должны быть остановлены с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею Путина о трехдневном перемирии, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность иностранным гостям парада Победы в Москве 9 Мая.

Ранее политолог оценил предложение Украины по 30-дневному перемирию.