Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине

Ушаков: дальнейшие шаги России по Украине зависят от исхода перемирия
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Дальнейшие действия Москвы по урегулированию ситуации на Украине во многом определятся результатами трехдневного перемирия. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о влиянии позиции Киева на готовность РФ к прямым переговорам без предварительных условий.

«Давайте дождемся окончания перемирия. От этого будет зависеть множество факторов, включая наши следующие шаги», — подчеркнул Ушаков.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил временное перемирие на период празднования Дня Победы. По указу главы государства, все боевые действия должны быть остановлены с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею Путина о трехдневном перемирии, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность иностранным гостям парада Победы в Москве 9 Мая.

Ранее политолог оценил предложение Украины по 30-дневному перемирию.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами