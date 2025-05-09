ВСУ в День Победы атаковали здание белгородского правительства. Пострадал замгубернатора

Украинский беспилотник в День Победы атаковал здание правительства Белгородской области. В результате удара пострадали двое человек, включая замгубернатора, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Праздничные мероприятия в городе продолжаются по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности, на них присутствуют иностранные гости. Как ВСУ нарушают объявленное Россией перемирие, приуроченное к 80-летию Победы, — в материале «Газеты.Ru».

Удар на праздник

Украинские военные атаковали Белгород утром 9 мая, в День Победы. Под удар попало здание областного правительства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, праздничные мероприятия в городе продолжились по плану — с учетом принятых мер безопасности. Позже Гладков уточнил, что в результате атаки пострадали два человека.

«Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. В данный момент он находится в госпитале, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц. После возложения цветов к Вечному огню Александра Александровича осмотрели врачи областной клинической больницы. У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно», — написал губернатор.

В день удара в Белгороде также присутствовали иностранные делегации, прибывшие, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.

«Вместе с нашими гостями — делегацией из Китая, города-побратима Дэчжоу, во главе с мэром Чжу Кайго, владыкой Иоанном, председателем областной Думы Юрием Николаевичем Клепиковым, нашим областным правительством <...> возложили цветы к Вечному огню и памятникам героям Великой Победы!» — написал Гладков.

О пострадавших из числа зарубежных гостей не сообщалось.

ВСУ атакуют Белгородскую область

Несмотря на объявленное Россией перемирие, украинские военные продолжают атаки. За последние сутки несколько белгородских населенных пунктов попали под удары. Так, над Алексеевским муниципальным округом сбили беспилотник ВСУ, никто не пострадал.

«В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Малиновка и Октябрьский, селам Бессоновка, Ближнее, Красный Хутор, Репное, Толоконное, Топлинка и Чайки выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 12 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. Ночью от удара беспилотника в селе Чайки повреждены два легковых автомобиля. Сегодня утром в поселке Дубовое в результате падения обломков от сбитого беспилотника загорелась сухая трава — возгорание ликвидировано», — сообщил Вячеслав Гладков.

Кроме того, ВСУ выпустили 23 беспилотника по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Кукуевка, Соболевка и Шелаево, девять БПЛА были подавлены или сбиты. В результате атак повреждения получили сельскохозяйственный склад, магазин, два дома и две машины, а также газовая труба. По одному беспилотнику сбили в Борисовском районе и в Губкинском городском округе, пять БПЛА уничтожили над Корочанским районом, два — над Прохоровским районом и один — над Яковлевским округом.

«Город Грайворон, села Безымено, Дроновка, Козинка, Смородино, Сподарюшино и хутор Масычево подверглись четырем обстрелам, в ходе которых выпущено 22 боеприпаса, и атакованы семью беспилотниками. В городе Грайвороне в результате атаки беспилотника повреждены два легковых автомобиля и остекление нескольких квартир в двух МКД», — добавил глава региона.

ВСУ атаковали также Волоконовский район (уничтожили дом и две надворные постройки), Краснояружский район (повреждения получил социальный объект), Шебекинский округ (баротравму получил мужчина, медики оказали ему помощь).

Как ВСУ нарушают перемирие

Временное прекращение огня началось с полуночи 8 мая. Российские военные прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщило накануне Минобороны. По заявлению ведомства, ВС России строго соблюдают перемирие, не наносят авиационные удары, не атакуют ракетами, артиллерией и беспилотниками.

За первые сутки перемирия ВСУ совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов. Россия зафиксировала 488 нарушений режима прекращения огня, также украинские военные дважды попытались прорваться через российскую границу в Курской области. На следующий день, 9 мая, Минобороны сообщило уже о 5026 нарушениях со стороны ВСУ .

«ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак, одна разведка боем», — заявили в российском военном ведомстве.

По данным МО РФ, на всей линии фронта украинские войска 1455 раз обстреляли российские позиции из ствольной артиллерии, танков и минометов, 23 раза — с применением реактивных систем залпового огня. Также ВСУ совершили 3502 атаки с применением беспилотников. В Минобороны предупредили, что ВС России зеркально реагируют на нарушения прекращения огня со стороны ВСУ.