Французский политик считает, что Зеленский «потрясен» парадом Победы в Москве

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский, «потрясенный» масштабами парада в честь Дня Победы в Москве, намерен ускорить отправку западных военных на Украину.

«Зеленский только что анонсировал завтрашний саммит лидеров «коалиции желающих». Потрясенный сегодняшней демонстрацией силы в Москве, хочет ли он ускорить отправку наших солдат на Украину и начало тотальной войны?! Похоже, обезумевший Макрон способен на это пойти», — возмутился Филиппо.

До этого политолог Сергей Марков заявил, что Украина не стала предпринимать попытки сорвать парад Победы в Москве из-за давления со стороны США, Франции и Великобритании.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая президент Украины отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее на Западе назвали «грандиозным» парад Победы в Москве.