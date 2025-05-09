Ведущие мировые СМИ заявили, что прошедшие мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в особенности военный парад на Красной площади, стали «грандиозным» праздником.

«Россия отметила 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне грандиозным военным парадом», — пишет британская газета Independent.

Газета The New York Times в свою очередь отметила, что празднование 80-й годовщины Победы над нацистской Германией с визитами глав иностранных государств в Москву стало демонстрацией военной мощи России, все мероприятие якобы было организовано как «демонстрация мирового влияния».

Американский телеканал CNN отметил, что по сравнению с прошлым годом список иностранных гостей значительно расширился, напомнив, что в Москву прибыл ряд высокопоставленных политиков, включая председателя КНР Си Цзиньпина и бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву.

The Washington Post также обращает внимание на визит председателя КНР. Издание отмечает, что присутствие китайского лидера на параде в День Победы «дало мощный сигнал поддержки». Издание уточняет, что решение мировых лидеров присоединиться к российскому президенту Владимиру Путину на параде Победы в Москве «знаменует его собственную победу как лидера, которого Запад стремился изолировать».

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции. В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Ранее в Норвегии поздравили Россию с Днем Победы.