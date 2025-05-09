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Политолог объяснил, почему Украина не попыталась сорвать парад на Красной площади

Политолог Марков: Украина не пыталась сорвать парад Победы из-за давления Запада
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Офис президента Украины

Украина не стала предпринимать попытки сорвать парад Победы в Москве из-за давления со стороны США, Франции и Великобритании. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«Причина — прямое требование к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому со стороны лидеров США, Британии, Франции, - не провоцировать [президента России Владимира] Путина на по настоящему жесткий ответ и на эскалацию», — заявил он.

По словам Маркова, этим же объясняется отсутствие попыток удара по российскому тылу в этот день.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая президент Украины отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее Арестович раскрыл, чем мог обернуться удар Украины по Москве 9 мая.

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