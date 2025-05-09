Президент Бразилии назвал темы обсуждения на встрече с Путиным

Лула да Силва намерен обсудить с Путиным партнерство в военной сфере и в космосе

Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить сотрудничество в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Бразильский лидер также заявил, что заинтересован в обсуждении темы освоения космоса.

До этого сообщалось, что президент России начал переговоры с Лулой да Силвой в Кремле.

Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Известно также, что лидеры обсудят вопросы, связанные с БРИКС и итоговым саммитом лидеров этой группы. Они обменяются мнением о предстоящем саммите.

27 января Владимир Путин провел телефонный разговор с Лулой да Силвой. Во время общения обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран в политической и торгово-экономической сферах. Путин и президент Бразилии подтвердили взаимное намерение на тесное сотрудничество по всем аспектам деятельности БРИКС, сообщает Кремль.

Ранее президент Бразилии отказался посетить Киев перед визитом в Москву.