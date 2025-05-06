Президент Бразилии отказался посетить Киев перед визитом в Москву

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который прибудет в Москву на торжества по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 годы), отказался от предложения украинских властей посетить Киев перед визитом в Россию. Об этом сообщила бразильская газета Metrópoles со ссылкой на неназванного дипломата.

«Он проигнорировал приглашение посетить Киев», — сказал собеседник издания.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые политики в Европе хотят «лучшее место на Красной площади».