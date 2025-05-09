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В МИД Бразилии назвали темы встречи Путина и Лулы да Силвы

МИД Бразилии: Путин и Лула да Силва обсудят 9 мая саммит БРИКС
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва на встрече 9 мая обсудят вопросы, связанные с БРИКС и итоговым саммитом лидеров этой группы. Об этом РИА Новости рассказал глава МИД Бразилии Мауру Виейра.

Он выразил уверенность в том, что главы двух государств будут заинтересованы в обмене мнениями и точками зрения по поводу предстоящего саммита.

7 мая сообщалось, что Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В январе Лула да Силва получил приглашение посетить Россию для участия в праздновании 80-летия Победы и намерен принять в нем участие.

27 января Владимир Путин провел телефонный разговор с Лулой да Силвой. Во время общения обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран в политической и торгово-экономической сферах. Путин и президент Бразилии подтвердили взаимное намерение на тесное сотрудничество по всем аспектам деятельности БРИКС, сообщает Кремль.

Ранее Песков назвал темы обсуждения между Путиным и Мадуро.

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