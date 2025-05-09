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Путин начал переговоры с президентом Бразилии

Президент Путин начал переговоры с президентом Бразилии в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По предварительным данным, Путин и да Силва должны подписать ряд двусторонних соглашений.

Известно также, что лидеры обсудят вопросы, связанные с БРИКС и итоговым саммитом лидеров этой группы. Они обменяются мнением о предстоящем саммите.

27 января Владимир Путин провел телефонный разговор с Лулой да Силвой. Во время общения обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран в политической и торгово-экономической сферах. Путин и президент Бразилии подтвердили взаимное намерение на тесное сотрудничество по всем аспектам деятельности БРИКС, сообщает Кремль.

Ранее президент Бразилии отказался посетить Киев перед визитом в Москву.

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