Путин провел международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время общения обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран в политической и торгово-экономической сферах. Путин и президент Бразилии подтвердили взаимное намерение на тесное сотрудничество по всем аспектам деятельности БРИКС, сообщает Кремль.

Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис.

Также в понедельник российский лидер поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин тепло поздравил белорусского коллегу с победой на президентских выборах.

23 января сообщалось, что Путин покинул заседание совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за телефонного звонка одного из мировых лидеров. При этом, с кем именно глава государства проводил разговор, на момент публикации материала не уточнялось.

Ранее Путин заявил о снижении бедности.