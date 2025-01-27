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Путин провел международный телефонный разговор

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии да Силвой
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время общения обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран в политической и торгово-экономической сферах. Путин и президент Бразилии подтвердили взаимное намерение на тесное сотрудничество по всем аспектам деятельности БРИКС, сообщает Кремль.

Путин обсудил с президентом Бразилии украинский кризис.

Также в понедельник российский лидер поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин тепло поздравил белорусского коллегу с победой на президентских выборах.

23 января сообщалось, что Путин покинул заседание совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за телефонного звонка одного из мировых лидеров. При этом, с кем именно глава государства проводил разговор, на момент публикации материала не уточнялось.

Ранее Путин заявил о снижении бедности.

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