В Кремле оценили приезд лидеров иностранных государств на парад Победы

Песков: многие лидеры приехали в Москву на 9 Мая, несмотря на давление

Многие лидеры иностранных государств приехали в Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на оказываемое на них давление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Ну, вы видите, что на самом деле, конечно, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось», — указал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что визит президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад Победы в Москву является актом героизма.

6 мая сообщалось, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича, связав это решение с «политической чувствительностью цели полета» сербского президента в Москву. А Фицо искал альтернативные способы добраться до Москвы, поскольку Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета словацкого премьера.

9 мая в Москве прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах Красной площади собрались лидеры и высокие представители иностранных государств, ветераны и почетные гости. О том, как прошел парад — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее в Испании назвали парад Победы в Москве «демонстрацией силы».